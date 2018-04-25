Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин

Правительство Швейцарии с 27 апреля начнет постепенное ослабление ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В частности, с 27 апреля возобновят работу парикмахерские, массажные и косметические салоны. Затем с 11 мая откроют свои двери некоторые школы, магазины и рынки. На третьем этапе, с 8 июня, откроются средние школы, профессионально-технические училища и университеты. Правительство на этом этапе также предусматривает возможность смягчения существующего запрета на проведение собраний с участием более пяти человек, хотя окончательное решение будет принято в конце мая.

«Переход от одного этапа к следующему произойдет лишь в том случае, если не будет значительного увеличения новых случаев COVID-19», — подчеркнули в правительстве.

По последним данным, в Швейцарии подтверждено свыше 26 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 1,2 тыс. человек с момента вспышки скончались.