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В Дубае введен круглосуточный комендантский час

Фото pixabay.com

Власти Дубая сообщили, что действовавший с восьми вечера и до шести утра комендантский час с утра 5 апреля стал круглосуточным. Эта мера призвана остановить распространение коронавируса и позволить санитарным службам провести дезинфекцию города.

Выходить на улицу можно только по самым неотложным нуждам, таким, как закупка продовольствия. При этом делать это может только один из жителей дома. Нарушителям угрожает уголовное преследование.

Отменена плата за проезд в общественном транспорте. Тарифы такси снижены в два раза. Продолжат работу службы доставки, продовольственные магазины и аптеки.

На остальной территории Объединенных Арабских Эмиратов продолжительность комендантского часа осталась без изменений – с восьми вечера до шести утра. Этот режим будет действовать до новых распоряжений. Жителям также рекомендовано носить маски, поскольку носители без симптомов также распространяют вирус.

NEWSru.com.il

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