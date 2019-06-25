В Эфиопии подавлена попытка переворота

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Правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной в субботу вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Абий Ахмед заявил, что эти действия противоречат конституции и направлены на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир в регионе.

Ситуация в штате полностью стабилизирована, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией премьер-министра страны Абия Ахмеда в Twitter. «Ситуация в Амхаре на данный момент находится полностью под контролем федерального правительства, которое действует совместно с региональным правительством, — отмечается в заявлении. — Федеральное правительство продолжает обеспечивать национальную безопасность, а также под руководством премьер-министра страны Абия Ахмеда осуществляет выполнение ряда задач».

Эфиопские власти призвали народ «сохранять мир и поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности». Правительство сообщает, что несколько подозреваемых в причастности к организации переворота уже арестованы.

Кроме того, канцелярия премьера уточнила, что начальник штаба армии генерал Сеаре Меконнен убит телохранителем в своем доме в Аддис-Абебе, и не исключила связи этого убийства с неудавшейся попыткой переворота в Амхаре. Охранник Меконнена арестован. Ранее сообщалось, что генерал был застрелен при подавлении попытки захвата власти в Амхаре.

Представитель эфиопского премьера также подтвердил убийство главы штата Амхара Амбачиу Меконнена и его помощника в результате попытки захвата власти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

По данным Reuters, сославшегося на эфиопское телевидение, за неудавшейся попыткой захвата власти в регионе стоит глава службы безопасности штата Амхара, генерал армии Асамниу Тсиге.

Начальник службы безопасности эфиопского региона Амхара, подозреваемый в причастности к попытке переворота и убийству главы генштаба армии, убит.

«Асамине Циге, который скрывался с момента неудавшейся попытки переворота на выходных, застрелен», — передает национальное телевидение Эфиопии.

Попытка переворота произошла спустя год после нападения 24 июня во время митинга в столице Аддис-Абебе, на котором присутствовали более 100 тыс. человек, на премьера Эфиопии. Один из участников демонстрации кинул гранату в сторону трибуны, где находился глава правительства, в результате чего два человека погибли, 156 пострадали.

Возглавив в апреле прошлого года правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более тысячи заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирование приграничного территориального конфликта с Эритреей.