В Египет вновь можно въехать по электронной визе

Египет вновь начал предлагать туристам въезд по электронной визе. Об этом заявили в Минтуризма и древностей страны.
Выдача электронных туристических виз была приостановлена в Египте в марте 2020 года из-за пандемии. Теперь с 1 июля возобновил работу сайт для оформления электронной визы. Оформить её могут туристы из 74 стран на восьми языках, в том числе и на русском.
Турист имеет возможность получить как однократную электронную турвизу стоимостью 25 долларов (цена такая же, как и у визы по прибытии), так и многократную — стоимостью 60 долларов.
Напомним, туристам, въезжающим через аэропорт или порт Шарм-эль-Шейха оплачивать визу не нужно: в этом случае им в паспорта ставится бесплатный «синайский штамп».
Преимущество онлайн-визы перед визой по прибытии состоит в том, что оплатить визовый сбор можно при помощи платёжной карты (Visa, MasterCard и т. д.). Тогда как сбор в аэропорту Каира или Хургады оплатить банковской картой не получится, там требуют наличные доллары или египетские фунты.
Инструкция о том, как оформить электронную визу в Египет, можно найти на сайте. Заявления обрабатываются в течение 24 часов. Готовую визу следует предъявлять на паспортном контроле в распечатанном виде.tourister.ru