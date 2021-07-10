В Египет вновь можно въехать по электронной визе

Турист имеет возможность получить как однократную электронную турвизу стоимостью 25 долларов (цена такая же, как и у визы по прибытии), так и многократную — стоимостью 60 долларов.

Напомним, туристам, въезжающим через аэропорт или порт Шарм-эль-Шейха оплачивать визу не нужно: в этом случае им в паспорта ставится бесплатный «синайский штамп».

Преимущество онлайн-визы перед визой по прибытии состоит в том, что оплатить визовый сбор можно при помощи платёжной карты (Visa, MasterCard и т. д.). Тогда как сбор в аэропорту Каира или Хургады оплатить банковской картой не получится, там требуют наличные доллары или египетские фунты.

Инструкция о том, как оформить электронную визу в Египет, можно найти на сайте. Заявления обрабатываются в течение 24 часов. Готовую визу следует предъявлять на паспортном контроле в распечатанном виде.