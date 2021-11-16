В Египте курортный город заполонили скорпионы: есть жертвы

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Вследствие непогоды в южноегипетском городе Асуан наблюдается нашествие скорпионов. От их укусов умерли три человека, сотни пострадали, сообщила британская служба ВВС со ссылкой на Минздрав Египта. Отмечается, что в пятницу регион накрыли ливень, гроза и град. Вследствие этого скорпионов принесло на улицы города из гор и пустынь.

Пока известно о троих погибших и около 450 пострадавших, которых паукообразные ужалили, но они выжили.

Как информировали в Минздраве, дополнительные дозы противоядия уже направлены в медицинские центры в селах и городах региона. Массово привить население от яда скорпиона пока не спешат, чтобы сохранить противоядие для тяжелых случаев.

Власти страны призывают жителей и отдыхающих оставаться дома, избегать мест с большим количеством насаждений и быть осмотрительными.

Отметим, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов. При этом яд черного жирохвоста, например, может убить человека менее чем через час. Наиболее опасными укусы скорпионов являются для детей и пожилых людей.