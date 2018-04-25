В Египте представят полную коллекцию сокровищ Тутанхамона

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Эта посмертная золотая маска фараона Тутанхамона – одно из величайших произведений искусства древнего мира и символ древнеегипетской культуры. Она также – среди пяти тысяч других сокровищ, найденных в гробнице правителя.

Маску, золотой саркофаг Тутанхамона и многие другие артефакты из гробницы уже скоро выставят в Большом Египетском музее. Его открытие запланировано на 2020 год.

Гробницу обнаружил в ноябре 1922 года археолог Говард Картер. Она стала величайшим открытием, поскольку оказалась наименее поврежденным захоронением. Благодаря ей учёные смогли узнать больше о том, как жили фараоны. А сам Тутанхамон стал одним из самых известных египетских правителей.

В его гробнице среди прочих сокровищ были музыкальные инструменты, оружие, колесницы, мебель, сундуки с драгоценными украшениями и роскошная одежда. Учёные также обнаружили два крошечных гроба с младенцами. Предполагается, что это были две мёртворождённые дочери-близнеца фараона.

Тутанхамон – фараон из XVIII династии и последний правитель Нового царства. Его также называют Королём Тутом или Мальчиком-Королём. Когда он занял престол, ему было всего девять лет.

Тутанхамон не дожил и до 20, умерев при загадочных обстоятельствах. Предполагается, что его убили.

Гробница Тутанхамона стала одной из главных туристических достопримечательностей Луксора. Её сокровища пока выставляют в Каирском музее. Однако представлены там не все предметы, поскольку места не хватает. В Большом египетском музее планируют показать артефакты Тутанхамона, которых публика ещё не видела.