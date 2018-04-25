В Египте введен принудительный карантин за свой счет для возвращающихся из-за границы

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Проживающие за границей граждане Египта, которые решат вернуться на родину, должны будут подписать документ о согласии на 14-дневный карантин в месте, определенном министерством здравоохранения. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Надер Саад. Без этого их в страну не впустят.

Возвращающиеся будут направляться в гостинцы, за пребывание в которых им придется платить из собственного кармана – но только половину обычной цены. Медицинский уход им будет предоставлен бесплатно.

Основанием для новой инструкции стали действия группы египтян, вернувшейся из Кувейта. Они отказались отправляться в карантин и потребовали сделать им проверку. После того, как все анализы оказались отрицательными, им разрешили отбывать карантин дома.

По состоянию на вечер 31 марта, в Египте официально зафиксировано 710 случаев заражения COVID-19 и 46 летальных исходов. Эксперты полагают, что эти данные могут быть занижены, но даже по ним смертность составляет почти 6,5% от числа инфицированных.