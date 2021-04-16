В Эмиратах изменили правила въезда для путешественников

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Власти Шарджи обновили условия въезда иностранных путешественников. Новый регламент касается срока действия ПЦР-теста на COVID-19. Он стал короче сообщает АТОР. По сообщению властей Шарджи, с 18 апреля 2021 года меняются условия въезда в эмират.

С указанной даты прибывающим из-за рубежа потребуется бумажная справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (на арабском или английском языке), сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия в Шарджу. Тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории. Бумажная справка с результатом ПЦР-тестирования потребуется на стойке регистрации.

Ранее для въезда в Шаржду требовалась справка о тестировании, выполненном за 96 часов до прибытия. От обязательного ПЦР-тестирования на ковид при прилете в Шарджу освобождены граждане ОАЭ и дети младше 12 лет.

Как и прежде, путешественникам необходимо до вылета в Шарджу скачать приложение «ALHOSN», а по прибытии пройти еще один ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться до получения результата теста.