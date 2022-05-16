В ЕП пригрозили Турции изоляцией в НАТО

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Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом он заявил в воскресенье медиагруппе Funke.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал Вебер. «Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — утверждал он.

Напомним, что президент Турции Эрдоган не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.