За неделю прибыло 1,3 тыс. беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 52,7 тыс.

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

За неделю в Литву приехало 1,3 тыс. военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 52,7 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики.

Среди прибывших с минувшего понедельника 421 был несовершеннолетним, 114 из которых — младше шести лет.

Около трети, т.е. почти 19,5 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе, в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.

9,1 тыс. беженцев было зарегистрировано в Каунасе 7,6 тыс. — в Клайпеде, 5,5 тыс. – в Алитусе, 3,9 тыс. — в Шяуляй, 1,9 тыс. — в Мариямполе, 1,5 тыс. человек – в Паневежисе. В Таураге зарегистрировано более тысячи мигрантов, в Тельшяй — почти 900, и Утяне – более 800.

5,6 тыс. прибывших в Литву военных беженцев – дети до шести лет, 15,2 тыс. — от шести до 18 лет, почти 2,4 тыс. – люди старше 65 лет.

Большинство прибывших обращались за временным видом на жительство по гуманитарным соображениям. Большинство из них женщины и дети.

Данные департамента также показывают, что при дальнейшем общем снижении потока беженцев самой многочисленной группой прибывших с начала прошлой недели стала группа лиц в возрасте 18-26 лет, которая ранее не была доминирующей, около четверти ее составляют мужчины.

В возрастной группе 33-38 лет доля мужчин также последовательно растет и в последнее время составляет почти треть. В связи с объявлением мобилизации в Украине, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны оставаться в стране.

По профессиям, указанным приезжими, наибольшую долю среди украинских беженцев составляли работники торговли и здравоохранения, их зарегистрировано соответственно 2251 и 2075, а также менеджеры (2049), экономисты (1922), кулинары (1888), бухгалтеры (1661), инженеры (1563), строители (1434), учителя (1280), научные работники (1160).

По данным ООН, с начала войны России на Украине страну покинуло около 6 млн ​​человек, не менее 8 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.

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