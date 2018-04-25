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В ЕС назвали причины, которые тормозят переговоры по Brexit

Фото из открытых источников

Переговоры властей Евросоюза и Великобритании о торговых отношениях после Brexit тормозятся из-за разногласий в трех ключевых вопросах – рыбная ловля, гарантии справедливой конкуренции и разрешение споров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС высокого уровня.

«Мы одновременно и очень близко, и очень далеко. Похоже, что мы очень близко к договоренности по многим вопросам, но наши разногласия по трем вопросам до сих пор не решены», – рассказал он.

По его словам, в некоторых аспектах вопросов наметились медленные сдвиги, но в вопросе рыбной ловли «сейчас нет никакого движения».

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Как известно, Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, которая считалась дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

А 19 ноября прямые переговоры приостановились из-за того, что у одного из переговорщиков ЕС обнаружили коронавирус. Сейчас работа продолжается дистанционно.

До времени, когда Британия окончательно выйдет из ЕС после завершения переходного периода, остается шесть недель.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit.

korrespondent.net

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