В ЕС назвали причины, которые тормозят переговоры по Brexit

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Переговоры властей Евросоюза и Великобритании о торговых отношениях после Brexit тормозятся из-за разногласий в трех ключевых вопросах – рыбная ловля, гарантии справедливой конкуренции и разрешение споров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС высокого уровня.

«Мы одновременно и очень близко, и очень далеко. Похоже, что мы очень близко к договоренности по многим вопросам, но наши разногласия по трем вопросам до сих пор не решены», – рассказал он.

По его словам, в некоторых аспектах вопросов наметились медленные сдвиги, но в вопросе рыбной ловли «сейчас нет никакого движения».