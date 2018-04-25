Аэропорты Литвы совместно с аэропортами Европы будут справляться с кризисом

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Аэропорты Литвы вошли в международную хартию по преодолению вызовов коронавирусной пандемии, с которыми пришлось столкнуться авиабизнесу, сообщила компания.

Членами хартии, инициированной Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), стали более 40 европейских аэропортов и их операторов. Члены хартии еженедельно будут обмениваться информацией, EASA постоянно будет оценивать действия аэропортов и поможет как можно быстрее справляться с вызовами.

Три аэропорта Литвы находятся в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 6,5 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.