Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Доклад об этом документе Боррель представил министрам иностранных дел ЕС 19 ноября. Цель нового документа — определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.

Создание такого «Стратегического компаса» ЕС должно расширить возможности Евросоюза самостоятельно проводить военные операции без опоры на США и НАТО, где Соединенные Штаты играют доминирующую роль, если отношения между Брюсселем и Вашингтоном продолжат ухудшаться. В случае нового потепления отношений между Новым и Старым светом ЕС будет рассматривать эти усилия как способ стать более эффективным военным союзником для США.

Реализация совместных военных проектов странами ЕС в свою очередь должна сделать европейскую военную технику более конкурентоспособной по сравнению с продукцией ВПК США, потеснив американских производителей в пакете военных заказов стран НАТО.