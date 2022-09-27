В ЕС не договорились об ограничении цены на нефть из РФ — СМИ

Венгрия, Словакия и Чехия, которая получает российскую нефть по трубопроводу, хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, отмечает издание.

Источники отметили, что страны, которые транспортируют российскую нефть — Греция, Кипр и Мальта — могут попытаться защитить свои поставки от новых санкций ЕС.

Еврокомиссия встретилась на выходных с представителями стран ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против России в ответ на действия Кремля.

Страны-члены должны достичь перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября предварительных договоренностей по новому пакету санкций против РФ.

Новые санкции Евросоюза должны вступить в силу до 5 декабря, когда начнут действовать ранее принятые меры ЕС.

СМИ ранее сообщали, что Евросоюз стремится в течение нескольких недель заключить политическое соглашение о введении предела цен на российскую нефть.

Кроме того, Евросовет требует немедленно ограничить цены на энергоносители РФ.