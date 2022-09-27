Утечка газа зафиксирована в районе СП-1 у Дании

Утечка газа зафиксирована не только в районе газопровода Северный поток-2, но и в на Северном потоке-1. Об этом сообщает Морское управление Дании.
По его данным, утечки зафиксированы в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.
Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.
Днем ранее стало известно, что произошла утечка из одной из ниток Северного потока-2. Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.
При этом оба газопровода сейчас не работают.korrespondent.net