Утечка газа зафиксирована в районе СП-1 у Дании

Фото Nord Stream 2

Утечка газа зафиксирована не только в районе газопровода Северный поток-2, но и в на Северном потоке-1. Об этом сообщает Морское управление Дании.

По его данным, утечки зафиксированы в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.