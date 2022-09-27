Бюджет Литвы на следующий год планируется принять 22 ноября

Председатель Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миколас Маяускас сообщил, что принятие государственного бюджета на следующий год ожидается 22 ноября — раньше, чем обычно.
«С учреждениями, профильными комитетами и главой правительства мы договорились о более раннем принятии бюджета в этом году, чтобы население как можно раньше знало, как будет выглядеть рост зарплат и пенсий, и какие налоги ожидаются», – сказал Маяускас журналистам в Сейме во вторник.
«Бюджет не будет принят в середине декабря, как это обычно бывает, что, на мой взгляд, не совсем ответственно и солидно, когда общественность не знает, чего ожидать всего за несколько недель до этого, в этом случае мы планируем принять бюджет 22 ноября», — добавил он.
По словам парламентария, заключения Госконтроля и Банка Литвы (Центробанка) ожидаются до 31 октября, а правительство планирует представить бюджет в Сейм 11 октября.
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