Бюджет Литвы на следующий год планируется принять 22 ноября

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Председатель Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миколас Маяускас сообщил, что принятие государственного бюджета на следующий год ожидается 22 ноября — раньше, чем обычно.

«С учреждениями, профильными комитетами и главой правительства мы договорились о более раннем принятии бюджета в этом году, чтобы население как можно раньше знало, как будет выглядеть рост зарплат и пенсий, и какие налоги ожидаются», – сказал Маяускас журналистам в Сейме во вторник.