В ЕС не могут договориться о вступлении балканских стран

Отмечается, что богатые страны ЕС, такие, как Дания, Франция и Нидерланды, опасаются повторения ситуации с присоединением Румынии и Болгарии в 2007 году и неуправляемой миграцией, которая настроила многих британцев против ЕС. Болгария выступает против присоединения Северной Македонии из-за языкового спора – в Софии считают македонский региональным вариантом болгарского.

Также проблемы с гарантиями возникли на фоне обострения ситуации между Косово и Сербией.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, ухудшение ситуации на Балканах связано с потерей интереса к региону в столицах ЕС: «Они должны вести себя плохо, чтобы их заметили».

Выступающие за расширение ЕС Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии упрекают Германию и Францию за то, что те не могут оказать давление на Болгарию и убедить ее снять вето, сообщает Reuters.

Напомним, что ранее глава Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС. Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.