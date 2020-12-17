В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

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Разрешение на продажу вакцин от COVID-19 выдадут через 48 часов после их одобрения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает El Pais.

Схинас сказал, что это «станет рождественским подарком» для европейцев, и добавил, что обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.

«Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня», — подчеркнул Схинас.

Ранее были названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС. В течение недели первая COVID-вакцина в ЕС должна получить разрешение.

При этом в ВОЗ заявили, что бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года. Существует высокий риск провала механизма COVAX, который предусматривает равномерное распределение вакцин по всему миру.