  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Lidl и Norfa обещают обдумать предложение А. Армонайте ограничить ассортимент

Подробнее...
default image
Возвращающиеся из-за границы литовцы не смогут передвигаться между городами

Подробнее...
default image
Путин: Россия рассчитывает, что хотя бы часть проблем с США начнет решаться при Байдене

Подробнее...
default image
Конгресс США обсуждает новый вариант финансовой помощи американцам

Подробнее...
default image
Обеспечивать соблюдение требований карантина будет и военная полиция

Подробнее...
default image
Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за "перебор" женщин в руководстве

Подробнее...
default image
Может быть ограничена торговля товарами не первой необходимости - И. Шимоните

Подробнее...
default image
И. Шимоните: соблюдая правила уровень 500–700 новых случаев будет в конце января

Подробнее...
default image
В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

Подробнее...
default image
В Молдове парламент повысил статус русского языка

Подробнее...
default image
Если не снизится мобильность населения, введем комендантский час – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Утвержден бюджет Евросоюза до 2027 года

Подробнее...
default image
И. Шимоните: тестирование на коронавирус не отражает реальной ситуации

Подробнее...
default image
Бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис: возможно введение чрезвычайного положения,во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ищет волонтеров для сопровождения пациентов и работы в палатах COVID-19

Подробнее...
default image
Польша утвердила программу COVID-вакцинации

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 заражений, скончались 30 человек

Подробнее...
default image
Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

Подробнее...
default image
Вызовы в отношении вакцины от COVID-19 связаны с логистикой – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

Подробнее...
default image
Средств для анализов на COVID-19 хватить на пять-шесть недель – глава лаборатории

Подробнее...
default image
ВОЗ предупредила Европу о риске новой волны COVID-19

Подробнее...
вакцина
Вакцина против COVID-19 может поступить в Литву на Рождество

Подробнее...
default image
Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

Подробнее...
default image
Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается 9-ю неделю подряд

Подробнее...
default image
Правительство постановило увеличить пособие на ребенка до 70 евро

Подробнее...
default image
Кабмин: субсидия за простои – 100% зарплаты, максимальная – в размере двух ММЗ

Подробнее...
default image
ЕС расширяет санкции против Беларуси

Подробнее...
default image
Без соблюдения требований система здравоохранения может не выдержать - А. Дулькис

Подробнее...
полиция
Полиция приучает людей к ограничениям передвижения, посты по всей стране

Подробнее...
default image
ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран

Подробнее...
default image
Г. Науседа: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

Подробнее...
default image
Парламент Швеции одобрил рекордное увеличение оборонного бюджета

Подробнее...
default image
По поводу преследуемых РФ судей Литва обратится в Интерпол – Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
В ЕС назвали сроки возможного одобрения вакцины Pfizer и BioNTech

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис о новых карантинных ограничениях: такой легкий хаос

Подробнее...
default image
Литва первая в мире по показателям COVID-19, по смертям - 15-я

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит обновленный проект бюджета 2021 года

Подробнее...
default image
Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Разрешение на продажу вакцин от COVID-19 выдадут через 48 часов после их одобрения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает El Pais.

Схинас сказал, что это «станет рождественским подарком» для европейцев, и добавил, что обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.

«Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня», — подчеркнул Схинас.

Ранее были названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС. В течение недели первая COVID-вакцина в ЕС должна получить разрешение.

При этом в ВОЗ заявили, что бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года. Существует высокий риск провала механизма COVAX, который предусматривает равномерное распределение вакцин по всему миру.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.