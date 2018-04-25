В ЕС оценили способность Тихановской к настоящему руководству

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская демонстрирует способность к настоящему руководству. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформального завтрака Тихановской с членами Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Тихановская представила отчет о событиях в Беларуси, а участники встречи выразили поддержку оппозиционерке и ее сторонникам.

«Мы впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусской женщины, которая демонстрирует способность к настоящему руководству», — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС продолжит «поддерживать всеобъемлющий национальный диалог и право белорусского народа на свободные и честные выборы». «И это не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела», — сказал Боррель.

О поддержке лидера белорусской оппозиции заявил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс «Мы только что провели встречу со Светланой Тихановской, она повторила, чего она ожидает от Европейского союза», — сказал Линкявичюс

Он отметил, что действия ЕС будут выражены не только в санкциях, но и в «поддержке гражданского общества, свободы СМИ».

По мнению Линкявичюса, у властей Беларуси «нет морального права говорить от имени народа, решать что-то, подписываться под тем, что действующий президент предположительно планирует делать».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто так же выразил поддержку Тихановской. «Утром у нас была замечательная встреча с лидером оппозиции Светланой Тихановской, ранее я встречался с ней в Вильнюсе. Важно — мы ищем пути поддержки мирных демонстраций и оппозиции, а также свободных и честных выборов в будущем в Белоруссии», — заявил Хаависто.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску в свою очередь выразил признательность белорусскому народу, который, несмотря ни на что, отстаивает свои права.

Поддержку белорусской оппозиции также выразили главы МИД Германии и Австрии Хайко Маас и Александр Шалленберг.

Среди главных пунктов повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник будет ситуация в Беларуси, а в разделе «текущих дел» министры обсудят международные последствия «дела Навального».

Ранее Тихановская записала видеообращение к лидерам Евросоюза, в котором назвала прошедшие выборы нечестными, непрозрачными и сфальсифицированными.

Также сообщалось, что Польша, Литва и Румыния просят ЕС дать безвиз Беларуси.