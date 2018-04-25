В ЕС отметили резкое падение нелегальной миграции

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На границах Евросоюза значительно уменьшилось количество нелегальных мигрантов и упало до показателя 2013 года, пишет ЕП со ссылкой на данные Европейского пограничного агентства Frontex.

Предварительные данные за 2019 год показали 6-процентное падение незаконных пересечений границы на внешних границах ЕС до всего лишь чуть больше 139 тысяч. Это на 92% ниже рекордного количества, зафиксированного в 2015 году.

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих центральное Средиземноморье, уменьшилось примерно на 41% до 14 тыс. человек. Чаще всего по этому маршруту фиксировали граждан Туниса и Судана.

Общее количество незаконных мигрантов, выявленных в западном Средиземноморье, снизилось примерно на 58%, до примерно 24 тысяч человек. Наибольший процент составляют марокканцы и алжирцы. Несмотря на падающие показатели, в восточном Средиземноморье наблюдается растущее миграционное давление, начиная с весны. Оно достигло своего пика в сентябре, а затем начало падать в соответствии с сезонными тенденциями.