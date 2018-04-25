В ЕС создадут интерактивную карту для будущих отпускников

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Еврокомиссия в скором времени обяжет все туристические объекты в пределах ЕС следовать вновь выработанным критериям и установленным стандартам для их функционирования, чтобы граждане могли их посещать с минимальным риском инфицирования вирусом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, она поручила соответствующему департаменту разработать интерактивную карту, доступную для всех граждан посредством Интернета, включая мобильные приложения. Эта карта должна будет наиболее точно отображать эпидемиологическую ситуацию не только в каждой стране ЕС, но и в отдельных регионах каждой из стран.

Сообщается, что это делается с той целью, чтобы люди были в полной мере информированы при планировании своего отпуска.

В планах создателей интерактивной карты включение в нее информации о мерах безопасности и стандартах гигиены в каждом отеле, ресторане или публичном мероприятии, как например музыкальные фестивали, спортивные соревнования и т.д.

Еврокомиссия хочет запустить свое интерактивное детище еще до начала летнего сезона отпусков, однако для этого необходима координация между всеми государствами ЕС, чтобы данные по каждому региону и отдельным объектам туристического сектора были предоставлены программистам своевременно.