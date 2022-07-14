В ЕС заменят российский газ азербайджанским — СМИ

Еврокомиссия предложила странам Европейского союза (ЕС) заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и расширения трубопровода. Проект меморандума является частью усилий ЕС по сокращению зависимости от газа РФ после российского вторжения в Украину. Об этом сообщило информационное агентство Reuters в четверг, 14 июля.
«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом», — сказано в документе.
В 2021 году в европейские страны доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа через трансадриатический газопровод, последний отрезок трубопроводной сети Южного газового коридора.
Азербайджану теперь необходимо расширить собственную добычу газа в связи с ростом поставок. В проекте подчеркивается важность «долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов» для обеспечения безопасности производителей газа.
Также документ предусматривает, что будущие газовые контракты должны согласовываться с целями ЕС в области изменения климата. В частности, речь идет о запланированном сокращении потребления газа, особенно после 2030 года.
Обеспокоенность по поводу дальнейших сокращений поставок газа из РФ усилилась после начала планового ремонта газопровода Северный поток-1, по которому газ поступает в Германию. Западные правительства и компании предупредили, что Кремль может продлить отключение.
Напомним, Газпром сократил поставки газа по Северному потоку-1 на 60%.
В связи с этим, цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубометров.
Также на неделю остановил работу газопровод Турецкий поток.