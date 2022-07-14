В ЕС заменят российский газ азербайджанским — СМИ

В 2021 году в европейские страны доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа через трансадриатический газопровод, последний отрезок трубопроводной сети Южного газового коридора.

Азербайджану теперь необходимо расширить собственную добычу газа в связи с ростом поставок. В проекте подчеркивается важность «долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов» для обеспечения безопасности производителей газа.

Также документ предусматривает, что будущие газовые контракты должны согласовываться с целями ЕС в области изменения климата. В частности, речь идет о запланированном сокращении потребления газа, особенно после 2030 года.

Обеспокоенность по поводу дальнейших сокращений поставок газа из РФ усилилась после начала планового ремонта газопровода Северный поток-1, по которому газ поступает в Германию. Западные правительства и компании предупредили, что Кремль может продлить отключение.

Напомним, Газпром сократил поставки газа по Северному потоку-1 на 60%.

В связи с этим, цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубометров.

Также на неделю остановил работу газопровод Турецкий поток.