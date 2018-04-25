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В Эстонии начались масштабные киберучения НАТО

Фото/ kam.lt/Asociatyvi srž. sp. Ievos Budzeikaitės

В эстонском городе Тарту начались масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых участвуют представители 33 стран. Об этом сообщает ERR.

«В Тарту на базе Академии Сил обороны начались масштабные киберучения НАТО. В учениях Cyber Coalition, которые пройдут до 6 декабря, принимают участие представители 27 из 29 стран НАТО, на месте также шесть партнеров альянса – Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», – говорится в сообщении.

Уточняется, что учения Cyber Coalition проводятся в Эстонии в седьмой раз.

Страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса.

В ходе учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки. Участники должны в тесной координации друг с другом предотвратить ее воздействие на жизненно важные системы государства, а также отработать взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

Ранее сообщалось, что в этом году в Эстонии прошли крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019.

korrespondent.net

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