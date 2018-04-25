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В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

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В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Финансовая инспекция Эстонии возбудила дело в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег.

Как сообщается на сайте инспекции, делопроизводство в отношении банка Swedbank начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финансового надзора. Результаты проверки будут обнародованы в начале следующего года.

В апреле Финансовая инспекция Эстонии направила своих инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии для проверки. В феврале финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование в отношении возможного участия в отмывании средств банком Swedbank.Это произошло вскоре после того, как шведский телеканал SVT опубликовал расследование, в котором заявил, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов) на протяжении восьми лет.

Сообщалось, что через это подразделение банка с 2010 по 2016 годы могли пройти более 20 миллиардов евро из «сомнительных источников». Через банк якобы проводили деньги влиятельные граждане бывших республик СССР, в том числе бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. В настоящее время в отношении Swedbank ведут расследования не только финансовые службы Швеции, но и Эстонии, Литвы, Латвии, а также США. В ходе расследования была уволена президент и генеральный директор банка Биргитта Боннесен.

Подозрения о причастности Swedbank к схеме по отмыванию и выводу средств в Европу возникли в ходе расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, которое ведут в нескольких странах. Danske Bank заподозрили в том, что с 2007 до начала 2016 года через его эстонское отделение прошло $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Банк признал, что значительную часть этих операций можно классифицировать как сомнительные.

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