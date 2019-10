Л.Линкявичюс: В.Зеленский искренне хочет мира

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, встретившийся во вторник с украинским президентом, заявил, что Владимир Зеленский, который выводит часть вооруженных сил с контактной линии, искренне надеется на прорыв в достижении мира, но одновременно переживает в связи с настроениями в обществе.

Л. Линкявичюс встретился с президентом Украины в Мариуполе, после посещения разрушенного войной приморского поселка Широкино в Донецкой области.

Встреча состоялась сразу после того, как украинская армия сообщила, что она и пророссийски настроенные сепаратисты начали отвод сил с части фронта.

«Много эмоций, поскольку отвод сил вызывает и протесты. Президент В. Зеленский искренне надеется реализовать миротворческий план, поскольку каждый день идут действия, продолжают погибать люди. Планируется искать этапы выхода из этой ситуации», – сказал Л. Линкявичюс BNS в телефонном интервью из Украины.

«Президент сказал, что озабочен тем, чтобы все происходило слаженно, чтобы люди правильно поняли. Он надеется, что это послужит дальнейшим этап поиска соглашения», – сказал глава МИД.

Отвод сил из поселка Золотое начался во вторник, в полдень. Это одно из условий первых прямых переговоров президентов России и Украины, в которых должны посредничать лидеры Франции и Германии.

С приближением планирующейся встречи переговорщики украинцев, россиян и сепаратистов недавно договорились о миротворческом плане в регионах, контролируемых сепаратистами, которых поддерживает Кремль. Принятый план предусматривает спецстатус для этих территорий, если на них будут проведены свободные и честные выборы, согласно украинской конституции.

В. Зеленский, которого критикуют за уступки России, обещает, что не предаст интересов своей страны.

Л. Линкявичюс сказал, что также обсудил с В. Зеленским двухстороннее экономическое сотрудничество, предстоящий ноябрьский визит украинского президента в Вильнюс и запланированную на следующий год в Литве конференцию по реформам в Украине.

«Ожидается и определенное чувство ответственности и со стороны украинского правительства, поскольку при проведении реформ без его вещественности трудно надеяться на успех в этом процессе», – сказал Л. Линкявичюс.

Глава МИД Литвы прибыл в Мариуполь для участия в международном инвестиционном форуме.

After 3 years back to Shyrokyne, a village 20 km east to Mariupol. No progress, still a standoff, a long way to normal life after Russian aggression. Showing solidarity with Ukrainian🇺🇦people and their defenders. pic.twitter.com/ho6Ybjdu5B