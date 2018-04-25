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Жители Литвы по ошибке получили неприятные письма из налоговой инспекции

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Тысячи жителей Литвы во вторник вечером получили письма из Государственной налоговой инспекции (ГНИ), призывающие их подать налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за период, который еще не закончился.

Период подачи деклараций истечет только в декабре этого года. В письме указывается, что нарушение подачи этих деклараций приведет к штрафам, дополнительному НДС и исключения из реестра НДС плательщиков.

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Литвы поделилась содержанием этих электронных писем на своей странице Facebook.

Представитель налоговой инспекции по связям с общественностью, Рута Асадаускайте, заявила, что эти сообщения были ошибочными и были отправлены из-за технического сбоя системы.

«Из-за ошибки в настройке параметров системы около 16 тыс. жителей получили напоминания о подаче налоговых деклараций на добавленную стоимость за 2019 г. Налогоплательщиков, получивших ошибочные сообщения, просят игнорировать эту информацию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства », — сообщила Рута Асадаускайте.

Р. Асадаускайте также напомила, что всю актуальную информацию налогоплательщики могут получить по номеру ГНИ 1882 или на сайте www.vmi.lt

Консультации, предоставляемые по короткому номеру телефона 1882, регистрируются и эквивалентны письменным консультациям.

По материалам литовских СМИ и VMI.lt

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