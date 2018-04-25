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В Эстонию прибыли шесть минных тральщиков НАТО

Автор: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz — Secretary of defense visits NATO, Общественное достояние, Ссылка

В Таллинн прибыли корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина

Отмечается, что с 14 октября они в течение двух недель будут вести поиск и уничтожение мин времен Первой и Второй мировой войны в территориальных водах Эстонии. Как указали в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в составе морского отряда штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk.

В Таллине к ним присоединится еще один охотник за минами, корабль Narcis. Первая постоянная противоминная группа входит в состав частей быстрого реагирования ВМС НАТО. 

Напомним, в сентябре в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО Northern Coasts. В маневрах участвовали около трех тысяч военных, а также более 40 кораблей из 18 стран.

korrespondent.net
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