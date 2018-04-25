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Дорога Вильнюс-Каунас превратится в автомагистраль

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TOP,Новости,Транспорт

Дорога Вильнюс-Каунас превратится в автомагистраль

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Дорога Вильнюс-Каунас станет автомагистралью, сообщила в пятницу литовская Дирекция автодорог.

После реконструкции участка дороги A1 с 10 по 95-ый километры по ней можно будет ездить на скорости 130 км. в час летом и 110 км в час зимой. 

«Транспортный поток между Вильнюсом и Каунасом на магистрали  A1 крупнейший не только в Литве, но и в Балтийских странах. Поэтому улучшение условий движения и повышение допустимой скорости между двумя крупнейшими городами страны будет важным как для поездок по Литве, так и для улучшения международного сообщения», – цитируются в пресс-релизе словам министра коммуникаций и транспорта Ярослава Наркевича. 

По словам главы Дирекции автодорог Виталия Андреева, для того, чтобы упомянутая дорога могла стать автомагистралью необходимо внедрить меры безопасного движения и выполнить реконструкцию отдельных участков дороги. 

На участке от Вильнюса до Каунаса будут установлены металлические защитные ограждения на разделительной полосе, на части дороги будут оборудованы сеточные ограждения для диких животных. 

Также планируются реконструкция полос ускорения и замедления, оборудование пешеходных зон и переходов на различных уровнях, установка системы управления скоростью и предупреждения, установка освещения и прочие работы. 

Договор о реконструкции на 42,6 млн евро выполнят два подрядчика: Kauno tiltai приведет в порядок несколько участков, а  Fegda – один.

На все работы и материалы подрядчики обязались предоставить семилетнюю гарантию. 

По данным Дирекции автодорог, средняя годовая интенсивность движения на этом участке дороги составляет около 30 тыс. автомобилей в сутки, между тем, на дороге A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки она составляет 21 тыс. автомобилей в сутки. 

BNS
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