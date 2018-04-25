Президент Литвы выдвигает поправки о скорейшем повышении пенсий

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа выдвигает сейму три поправки к законам, которые позволят быстрее повышать пенсии и таким образом сократить количество бедствующих людей пенсионного возраста. Одновременно предусмотрены и необходимые для этого источники финансирования из бюджета.

Г. Науседа в пятницу подписал предусматривающий это декрет.

Поправки к закону о социальном пенсионном страховании предусматривают, что рост базовой пенсии в следующем и в 2021 году будет на одну пятую больше, чем планировалось ранее, одновременно это значительно превысит темпы роста заработной платы в стране. Утверждается, что последовательное повышение пенсий позволит сократить уровень бедности среди пенсионеров по старости, который сейчас составляет целых 41,7%.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис в начале октября утверждал, что благодаря индексации средняя пенсия по старости в следующем году должна увеличиться на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем достигнет 395 евро.

Уже по этой причине пенсии в следующем году будут расти быстрее зарплат, которые, согласно прогнозам Минфина увеличатся на 7,4%.