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Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Фото Пресс-служба Президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Минск. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщила накануне пресс-служба главы государства.

«Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время», – говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

«Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога», – подчеркнул Лукашенко.

Он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

«Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», – отметил Лукашенко

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко впервые встретился с Зеленским. Переговоры президентов прошли в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Во время выступления Лукашенко призвал Запад «очнуться» и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его «загрузили этим страшным грузом».

korrespondent.net
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