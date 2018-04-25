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TOP,Новости,Экономика

«Аграрии» предлагают ввести налог для крупных торговцев

Фото www.pixabay.com

Представители правящих «аграриев» предлагают с 2020 года ввести новый торговый налог, который должны будут платить розничные торговцы, достигающие месячного оборота более чем в 2 млн евро (без НДС).

«Аграрии», зарегистрировавшие проект закона о налогах в сфере крупной торговли, подсчитали что он пополнит бюджет дополнительным 31,9 млн евро в год.   

1% от месячного оборота, превышающего 2 млн евро, должны будут платить продавцы товаров. Этот налог не придется платить продавцам лекарств, электроэнергии, газа, воды и всех видов энергии.  

Один из инициаторов поправок Томас Томилинас сказал BNS, что поправки «очень похожи на аналогичный налог в Польше», и заверил, что налог не ляжет на плечи потребителей. Он надеется, что компании сократят свою прибыль. 

«Прибыли высоки, и за их счет этот налог спокойно можно платить. Прибыли так много, что хватит и на налог, и на хорошие дивиденды», – утверждает он.

Т. Томилинас считает, что 86-87% налога заплатят крупные торговые сети. 

Депутаты утверждают, что рассматривали опыт Польши в подготовке подобного закона, из-за которого возник спор с Еврокомиссией, а Польша победила в разбирательстве в Европейском суде правосудия. 

BNS
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