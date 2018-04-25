В Еврокомиссии оценили ситуацию в медиапространстве

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В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в медиапространстве стран — членов Евросоюза в этом году был удвоен объем «пророссийской пропаганды». С таким утверждением выступил в четверг еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг, сообщает ТАСС.

«Наша команда представила данные, в соответствии с которыми количество пророссийской пропаганды удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он, выступая в Европарламенте в Брюсселе. При этом он не пояснил, о каком именно периоде идет речь. По словам Кинга, «эта проблема не уменьшается».

Ранее в четверг глава ЕП Давид Сассоли заявил, что Европарламент готовит отдельную резолюцию по «иностранному вмешательству в Евросоюз» и представит ее на одной из пленарных сессий в Страсбурге. При этом он говорил об «иностранном вмешательстве» в ходе выборов в Европарламент, которые прошли 23-26 мая этого года.

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