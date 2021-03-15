В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин

Подвести итоги, по его словам, можно будет лишь когда пандемия подойдет к концу: «Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали неправильно, а что правильно».

В нынешней же ситуации, самое важное — чтобы «вакцину получили во всей Европе», продолжил Тиммерманс.