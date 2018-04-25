В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

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Европейская комиссия заявила, что газопровод Северный поток-2 должен будет подчиняться правилам Энергетического рынка Европейского союза. Об этом сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге.

«Что касается проекта Северный поток-2, то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства», — сказала она.

Итконен также добавила, что «мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок».

Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.

Как сообщалось, накануне датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.