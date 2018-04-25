  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

Подробнее...
default image
Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Подробнее...
default image
В белорусских школах появится новая должность

Подробнее...
default image
С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Подробнее...
default image
Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Подробнее...
default image
В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Подробнее...
default image
Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
default image
Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

Подробнее...
default image
В США запустили процедуру импичмента Трампа

Подробнее...
default image
Вильнюс объявляет конкурс на лучшую витрину

Подробнее...
default image
На споры с Veolia и "Газпромом" выделено еще 4 млн евро

Подробнее...
default image
Джонсон назвал "абсолютно последний срок" для Brexit

Подробнее...
default image
Зачем в Испании перезахоронили диктатора Франко

Подробнее...
default image
Фонд Ignitis grupe инвестировал в израильскую компанию H2Pro

Подробнее...
default image
Астрономы открыли новый тип ураганов на северном полюсе Сатурна

Подробнее...
default image
Полиция Литвы задержала экс-главу госпредприятия Украины, подозреваемого в коррупции

Подробнее...
default image
День памяти усопших

Подробнее...
default image
Зарплата врачей исправительных учреждений увеличится

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Фото mttc.lt

Литовская компания по надзору и ремонту мобильных телефонов MTTC вышла на рынок соседней Польши – совместно с местным партнером, польской компанией Digital Care, открыла предприятие по ремонту телефонов в Варшаве, пишет деловая газета Verslo zinios.

Директор MTTC Гинтарас Кручкас говорит, что до конца следующего года планируется занять 15% польского рынка ремонта телефонов, а создание MTTC Poland открывает перед литовцами новые возможности и обеспечит расширение на Центральную Европу.

Фото BFL/Томас Лукшис

«В Литве выручка MTTC в прошлом году была 21 млн евро, в этом году будет 26 млн евро, а в Польше уже в следующем году мы планируем выручку 15 млн евро», – говорит Г. Кручкас.

В 2016 году в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) был официально открыт парк Мобильных технологий, в котором действует крупнейший среди Балтийских стран завод по ремонту мобильных телефонов. Здание занимет 3800 кв. м. В него входят три технологические компании — MTTC, Mobile Center и MicroVisata.

Фото mttc.lt

В настоящее время MTTC обслуживает технику из стран Балтии и Скандинавии, Финляндии, Италии, Нидерландов, Исландии, Германии, Франции и Австрии.

и mttc.lt
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!