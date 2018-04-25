Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Фото mttc.lt

Литовская компания по надзору и ремонту мобильных телефонов MTTC вышла на рынок соседней Польши – совместно с местным партнером, польской компанией Digital Care, открыла предприятие по ремонту телефонов в Варшаве, пишет деловая газета Verslo zinios.

Директор MTTC Гинтарас Кручкас говорит, что до конца следующего года планируется занять 15% польского рынка ремонта телефонов, а создание MTTC Poland открывает перед литовцами новые возможности и обеспечит расширение на Центральную Европу.

Фото BFL/Томас Лукшис

«В Литве выручка MTTC в прошлом году была 21 млн евро, в этом году будет 26 млн евро, а в Польше уже в следующем году мы планируем выручку 15 млн евро», – говорит Г. Кручкас.

В 2016 году в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) был официально открыт парк Мобильных технологий, в котором действует крупнейший среди Балтийских стран завод по ремонту мобильных телефонов. Здание занимет 3800 кв. м. В него входят три технологические компании — MTTC, Mobile Center и MicroVisata.

Фото mttc.lt

В настоящее время MTTC обслуживает технику из стран Балтии и Скандинавии, Финляндии, Италии, Нидерландов, Исландии, Германии, Франции и Австрии.