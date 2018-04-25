  • Началась подписка на 2020 год!
default image
НАТО обновило планы обороны Балтийских стран и Польши

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Подробнее...
default image
Саммит НАТО принял заявление по России

Подробнее...
default image
В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Подробнее...
default image
Предлагается отменить обязательную охрану спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
ООН определила четкие задачи по спасению планеты

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса рассматривает проект по национальному стадиону

Подробнее...
default image
Новые модели iPhone начнут представлять дважды в год

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие во встрече министров стран ОБСЕ

Подробнее...
default image
Начинаются испытания Каунасской когенерационной станции

Подробнее...
default image
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Подробнее...
default image
В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Photo by robynmack96 on Foter.com / CC BY

Евросоюз должен заняться развитием собственной обороны, потому что существуют сферы, в которых Брюссель не видит участия НАТО. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен,сообщает ТАСС.

«НАТО — самый сильный оборонный союз в мире. Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что развитие обороны ЕС будет одной из главных задач возглавляемого ей состава Еврокомиссии. «Нужно продолжать работать над развитием союза обороны и безопасности, это будет одной из главных задач этой Еврокомиссии», — отметила она.

Первым о возможности создания армии ЕС заговорил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пять лет назад. Позже, в 2018 году, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции «Европа-1», что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. После него канцлер Германии Ангела Меркель поддержала эту идею во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600