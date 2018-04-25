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В Еврокомиссии ждут от Великобритании конкретных предложений по Brexit

Photo by robynmack96 on Foter.com / CC BY

Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему ожидает от Соединенного Королевства конкретных предложений по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) с целью устранения противоречий по режиму пребывания Северной Ирландии в составе единого европейского рынка. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает газета The Independent.

Британская сторона «должна предложить юридически обоснованные решения, которые совместимы с соглашением о выходе», отметила представитель. «ЕК по-прежнему готова к их рассмотрению на предмет соответствия целям «бэкстопа», — сказала Андреева.

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о «бэкстопе» — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на «бэкстоп» в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

«Нам необходимы любые альтернативные предложения для достижения всех целей «бэкстопа», и об этом мы можем говорить», — продолжила представитель, проинформировав о том, что следующая встреча переговорщиков двух стран состоится в пятницу в Брюсселе. Пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона ранее констатировал, что между сторонами «остаются серьезные препятствия для заключения сделки», несмотря на то, что во время переговоров был достигнут прогресс.

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