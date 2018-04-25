С 2020 года в Вильнюсе изменятся границы платных зон

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Самоуправление Вильнюса сегодня утвердило изменения в правилах парковки в столице. С 1 января 2020 года будут изменены границы платных зон.

Это решение направлено на регулирование транспортных потоков и парковочных мест в центре и других районах города, а также на предоставление большего пространства для пешеходов, велосипедистов, снижение уровня шума в городе, загрязнение воздуха, использование личного транспорта и содействие альтернативным поездкам.

«Мы постоянно отслеживаем загруженность парковочных мест. При максимальной загрузке, парковочные места перестают выполнять свою основную функцию, и парковка происходит хаотично. В Старом городе около 20 процентов транспорта составляют водители, ищущие место для парковки. Результаты исследования занятости парковок показывают, что в пиковые периоды красная зона заполняется на 88 процентов, в желтой зоне — на 94 процента и также на 94 процента некоторые улицы в зеленой зоне. Границы зон корректируются там, где мы видим наибольшую загруженность, чтобы поддерживать равномерное распределение потоков. По нашим оценкам, после этих изменений в платных зонах занятость парковочных мест в городе может уменьшиться примерно на 12 процентов », — говорит директор „Susisiekimo paslaugos“ Модеста Гусаровене.



Были одобрены следующие основные изменения границ зон:

• Синяя зона теперь будет включать бывшую красную зону и часть желтой зоны вдоль улиц Лукишкес и Гинею, где в последние годы значительно увеличилось автомобильное движение.



• Красной зоной станут улицы Ужупис, подъезды к Старому городу с улицы Пилимо, пр. Конституцийос, где располагаются бизнес-центры, и территория между пр. Гядиминаса, ул. Ясинскё и А. Ротундо.



• Желтая зона будет охватывать часть Жвяринаса между ул. Латвю и Парибё, район возле бывшего центра Аудеяс, квартал Паупё, часть Науяместиса и Шнипишкес до улицы Жальгирё. Также желтой зоной в теплое время года с 1 мая по 30 сентября станет территория пляжей Валакампяй, озера Бальсис, Бальжё и Тапяляй.



• Зеленой зоной станет часть Антакальниса вокруг парка Сапегос. Это решение поддержали жители этого района.

Границы всех платных зон:

Информация vilnius.lt