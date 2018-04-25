Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

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Евросоюз является ненадежным партнером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерстант«.

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — сказал дипломат.

По его словам, ЕС «исповедовал эту логику» задолго до украинского кризиса, присоединения Крыма и антироссийских санкций. Лавров отметил, что подобной риторики Евросоюз придерживался еще во времена первого Майдана в 2004 году, когда европейские страны выдвинули Киеву условие: либо выбрать Россию, либо Европу.

Говоря о «Восточном партнерстве», министр отметил, что изначально проект подразумевал сотрудничество шести бывших республиками СССР: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с ЕС. Однако со временем стало понятно, что интересы Москвы учитываться не будут.

«Ничего внятного нам ответить не смогли. Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», — заявил Лавров.

Он отметил, что сейчас ЕС продвигает программу для Центральной Азии, в которой также игнорируются интересы России, а «связи в истории, экономике, традициях, культуре, человеческих отношениях, вопросах безопасности» между РФ и ее союзниками вовсе ставятся на последнее место.

«Цель стоит однозначная — отвадить восточных и центральноазиатских партнеров от России, как можно больше ослабить наши связи и постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, международное право и «миропорядок, основанный на правилах», — это две разные вещи.

Дипломат также прокомментировал возможность смягчения санкций европейскими странами в условиях разрешения украинского вопроса. Он подчеркнул, что Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.

Отношения России и Запада ухудшились из-за событий на Украине и вокруг Крыма. Западные государства обвинили РФ во «вмешательстве» в дела соседней страны и ввели санкции. Москва была вынуждена принять ответные меры.

В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.