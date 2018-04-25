Сейм одобрил новые ограничения на продажу алкоголя

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Сейм в четверг одобрил новые ограничения на продажу алкоголя.

За этот закон голосовали 72 члена Сейма, против был 1, 8 воздержались.

В четверг парламент окончательно решил запретить продавать алкоголь крепче 6 градусов в таре больше 0,2 л, кроме тех случаев, когда напитки разлиты в стеклянную, керамическую, деревянную или металлическую тару.

Также был одобрен запрет на продажу крепкого алкоголя крепче 22 градусов в так называемых стаканчиках от йогурта.

Предложение вступит в силу с 1 июля 2020 года.