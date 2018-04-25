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США расширили санкции против России

Photo by Book Catalog on Foter.com / CC BY

Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и троих физических лиц за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является подставной компанией «Совфрахта», а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов.

В черный список также внесены суда «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077. Согласно информации американского правительства, они являются собственностью компании «Транспетрочарт». Американские санкции в отношении «Совфрахта» и «Транспетрочарта» были введены еще в 2016 году.

Как утверждает Министерство финансов США, власти этой страны таким образом ликвидировали схему обхода американских санкций, направленную на содействие доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.

belta.by

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