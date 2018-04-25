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На 2020 год запланирован визит Александра Лукашенко в Латвию

Фото kremlin.ru

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в первой половине октября планирует посетить Беларусь. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис во время латвийско-белорусского туристического семинара в Минске.

Посол подчеркнул, что между Беларусью и Латвией сложились действительно добрососедские отношения, причем на всех уровнях. При вручении верительных грамот Президенту Беларуси в сентябре была подтверждена заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, которое имеет глубокие исторические корни. Эйнарс Семанис обратил внимание на тот факт, что в Латвии проживают около 70 тыс. белорусов.

«В планах в будущем году визит Александра Лукашенко в Латвию», — сообщил дипломат.

baltic-course.com

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