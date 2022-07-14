В Европе из-за сильной жары начались лесные пожары

Во Франции к югу от Бордо на территории в 1 200 га бушует лесной пожар, тут пришлось эвакуировать около 6 000 человек. А ещё 500 человек были эвакуированы из окрестностей города Ландира.

Италия, которая этим летом столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, также страдает от природных пожаров. Так, пламя бушует неподалеку от Больцано и в Тоскане. Ему противостоят шесть бригад пожарных и два вертолёта.

В Испании аномальная жара отмечается во всех регионах, в отдельных районах температура воздуха составляет +44°С. На западе страны от лесных пожаров пострадали 3 500 га, свыше 450 человек были эвакуированы.

В Турции возгорание произошло на юго-западе страны, рядом с курортом Датча на Эгейском море. Там пожар тушат при участии вертолётов и самолётов.