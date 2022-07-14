Грибаускайте о калининградском транзите: литовские политики поступили трусливо

После того, как Еврокомиссия (ЕК) в среду поручила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава, Грибаускайте заявила, что литовские политики должны были сообщить об этом решении, не прикрываясь Еврокомиссией.

«И нужно было открыто сказать, что решение было принято после консультаций с партнерами и ЕК. И не надо было прятаться за спину Еврокомиссии», — написала Грибаускайте.

«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», — считает она.

Литва приостановила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Представители Литвы и Европейской комиссии в последние недели проводили консультации по новым руководящим принципам транзита после возмущения России по поводу приостановки транзита стали в июне.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила ранее в четверг, что было бы нерационально продолжать спор о Калининградском транзите с западными партнерами, и призвала к дальнейшей поддержке Украины, которая защищается от России, и к новым санкциям против Москвы.

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