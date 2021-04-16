В Европе открывается новое железнодорожное направление

Фото pixabay.com

Новый ночной поезд, соединяющий столицы Чехии, ФРГ, Бельгии и Нидерландов, отправится в свой первый путь в конце этого года.

Как передает АЗЕРТАДЖ, оператором нового направления будут транспортные компании двух стран — чешский RegioJet и голландский European Sleeper. Поезда будут отправляться из Праги вечером, и уже утром они будут в Брюсселе. В тот же вечер поезд будет брать путь обратно в Чехию.

Ночные поезда очень удобны, особенно для командированных, которым можно экономить на лишней ночи в отеле. Поэтому предполагается, что больше всех новым направлением будут пользоваться деловые путешественники и работники различных структур ЕС.