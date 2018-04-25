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В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных

Фото pixabay.com

Многотысячные акции протеста против расизма и жестокости полиции прошли в минувшие выходные в ряде стран Европы. Как сообщает Euronews, во время протестов не обошлось без столкновений с полицией, десятки человек задержаны.

В Берлине в демонстрации приняли участие около 15 тыс. человек. После того, как полиция попросила участников акции очистить Александровскую площадь, из толпы полетели бутылки и камни. Несколько офицеров полиции и сотрудник СМИ были ранены. В результате 93 человека задержаны.

Во Франции в субботу в акциях протеста приняли участие около 23 тыс. человек. В Марселе полиция в стычках с протестующими была вынуждена применить слезоточивый газ и перцовые баллончики. Демонстранты забрасывали офицеров полиции бутылками и камнями.

В субботу в центре Лондона 14 офицеров получили ранения в ходе столкновений с демонстрантами. В столичной полиции заявили, что нападения на офицеров были «шокирующими и абсолютно недопустимыми», многие нападавшие были задержаны. «Я бы хотела призвать протестующих найти другой способ донести свои взгляды, для которого не нужно было бы выходить на улицы Лондона, рискуя собой, своими семьями и полицейскими, поскольку мы по-прежнему стоим перед угрозой смертоносного вируса», — заявила ВВС глава лондонской полиции Крессида Дик.

В Бристоле, где также прошли протесты против расизма в связи с гибелью Джорджа Флойда в США, активисты с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разногласий в городе.

Массовые демонстрации также прошли в Италии, Испании, Бельгии, Дании и Венгрии. Около 3 тыс. человек собрались перед посольством США в Мадриде, повторяя последние слова Флойда «Я не могу дышать», а также фразу «Нет мира без справедливости». Тысячи человек собрались на Пьяцца дель Пополо в Риме. В какой-то момент, в знак солидарности с жертвами расизма, манифестанты преклонили колени.

В Барселоне, несмотря на дождливую погоду, на улицы вышли около двух тысяч человек. Они держали в руках плакаты с надписями : «Расизм убивает», «Жизни черных важны». Массовый протест устроили жители Копенгагена. Они прошли маршем от посольства США и остановились на митинг у парламента Дании.

В Брюсселе в демонстрации приняли участие около 10 тыс. человек. Демонстранты забрались на статую колониального короля Леопольда II, выкрикивая слово «убийца» и размахивая флагом Демократической Республики Конго.

Тем временем в США ослабляются меры безопасности, введенные в связи с протестами в поддержку афроамериканского населения после гибели Джорджа Флойда. В Нью-Йорке снят продолжавшийся чуть менее недели комендантский час, а президент США Дональд Трамп отдал распоряжение выводить из округа Колумбия войска Национальной гвардии. Протесты и погромы сменились мирными демонстрациями против расизма и жестокости полиции.

Как сообщалось, массовые протесты и беспорядки начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако эти меры не остудили протесты. В результате противостояний между митингующими и полицейскими были ранены несколько сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также о минимум 11 погибших участниках протестов, задержаны более 9,8 тыс.

belta.by

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