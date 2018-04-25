В Европе вновь призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь.
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Тит Корлатян призвал белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь, а затем и полностью отменить ее.
Об этом сообщает сайт ПАСЕ.
Поводом для очередного обращения к правительству Беларуси стало недавнее решение Брестского областного суда по делу об убийстве 8-месячной девочки в Лунинце. Суд признал 48-летнего мужчину виновным и приговорил к высшей мере.
Корлатян в своем обращении обратил внимание, что европейские стандарты исключают смертную казнь при любых обстоятельствах. По словам докладчика, мораторий на смертную казнь является единственным путем к улучшению отношений между Беларусью и Советом Европы.024.by
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