Мы в ответе за тех, кого приручили

Основное и важнейшее условие успешного выполнения этой программы — гарантия того, что за отпущенными назад на свободу котами постоянно будет кто-то присматривать, приводить в порядок места их кормления.

Программа подразумевает постоянный присмотр за группой стерилизованных животных со стороны жителей, которые кормят котов в определенных местах.

Только ответственный присмотр может стать залогом успеха программы, поскольку горожане, заботящиеся о группе животных, информируют о заболевших и раненых котах, и их отлавливают и отправляют к ветеринару, сообщают о появлении на территории новых четвероногих, которых опять же отлавливают, прививают, стерилизуют и отпускают назад на ту же территорию или ищут им хозяев, если животные не одичали.

Согласно приказу № ĮV-E-198 от 25 июля 2019 г., изданному директором администрации Висагинского самоуправления, утверждены Правила содержания животных в населенных местах территории Висагинского самоуправления, устанавливающие обязанности хозяев животных, запрещенные действия, общие требования содержания животных, специальные требования содержания сельскохозяйственных животных, животных-питомцев, бездомных и безнадзорных животных на территории Висагинского самоуправления.

В соответствии с Правилами администрация самоуправления, в рамках своей компетенции участвующая в программах кастрации бездомных котов, осуществляемых организациями опеки животных, с учетом рекомендаций организаций опеки животных и лиц, присматривающих за бездомными четвероногими, устанавливает места кормления (отдыха) бездомных котов.

Места кормления (отдыха) бездомных котов должны быть отмечены четко видимым знаком с надписью или без, например: «Утвержденное самоуправлением место кормления (отдыха) бездомных котов №…». Бездомных котов можно кормить только в установленных администрацией самоуправления и отмеченных знаками местах. Жители, которые кормят бездомных животных, должны постоянно следить за порядком в местах кормления (убирать остатки корма, мусор, посуду и т.п.).

На основании приказа директора администрации Висагинского самоуправления № ĮV-E-256 от 24 сентября 2019 г. в Висагинасе установлено место кормления (отдыха) бездомных котов № 1. Оно находится в лесопарковой зоне между стадионом по ул. Висагино и магазином «Norfa» по пр. Тайкос, 10, и вскоре будет отмечено знаком «Утвержденное самоуправлением место кормления (отдыха) бездомных котов № 1».

В ближайшее время планируется установить еще несколько мест кормления (отдыха) бездомных котов. Для того чтобы подобрать наиболее подходящие места, нужны рекомендации присматривающих за ними жителей. Горожане, которые кормят бездомных животных, также должны взять на себя обязательства – постоянно следить за порядком в местах кормления котов (убирать остатки корма, мусор, посуду и т.п.). Как уже указывалось, в других – специально не отведенных – местах кормить бродячих котов запрещается.

Просим жителей, которые кормят бездомных котов, обращаться в Отдел управления местным хозяйством и строительства администрации Висагинского самоуправления (ул. Парко, 14, 423 каб., эл. почта lijana.jatkeviciene@visaginas.lt ) со своими рекомендациями относительно мест кормления.

Также надеемся, что в 2020 году организации опеки животных совместно с жителями, подкармливающими котов, примут участие в выполнении программ кастрации бездомных животных.

Только действуя вместе мы сможем добиться общей цели – сократить в городе популяцию бездомных котов.

Напоминаем, что правовая информация о содержании животных размещена на интернет-сайте www.visaginas.lt в рубрике «Gyventojams – Aplinkosauga ir taisyklės».

Информация администрации Висагинского самоуправления