В Европе все еще есть рабы

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Как бы сегодня это не звучало странно, но тем не менее факт остается фактом — с рабством в Европе пока еще не покончено.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Global Slavery Index (Глобальный индекс рабства) на днях обнародовал соответствующие цифры.

Согласно пресс-релизу, в одной только Чехии сегодня насчитывается около 30 тыс. рабов.

Нет, они не носят кандалов, их не держат в казематах, но их используют в строительных, сезонных сельскохозяйственных работах и др. Их принуждают к повиновению не физическим воздействием, а шантажом и угрозами. Злоумышленники, в основном, переправляют живой товар (в основном это граждане Украины, Болгарии, Румынии и Вьетнама) в Великобританию, которая собирается расстаться с Евросоюзом.

По данным чешской полиции, в 2018 году 16 человек были осуждены по статье, касающейся торговлей людьми. И этот показатель выше, чем в 2017 году.

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