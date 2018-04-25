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В сейме Литвы – предложение исключить 1 мая из списка праздничных дней

Фото pixabay.com

Литовский «социал-трудовик» Пятрас Чимбарас предлагает исключить из списка праздничных дней 1 мая, Международный день труда.  

Депутат считает, что поскольку сейм решил объявить нерабочим днем 2 ноября, День поминовения усопших, в Литве получилось слишком много праздничных дней, это ухудшает условия для бизнеса. 

«Предполагается, что обилие праздничных дней и введение еще одного свободного дня невыгодно работающим, поскольку, таким образом лиц лишают возможности поработать больше и заработать. Это также ухудшает условия для бизнеса, по причине дополнительного нерабочего дня госбюджет лишится нескольких десятков миллионов евро», – говорится в проекте, выдвинутом П. Чимбарасом.

Он также критиковал принятое в июле решение сейма объявить День поминовения усопших, 2 ноября, нерабочим днем. Поскольку это решение уже принято, то, по словам депутата, следует решить, от какого праздника стоит отказаться. 

Он считает, что можно отказаться от 1 мая, поскольку оно напоминает о советском прошлом. 

Староста фракции Социал-демократической партии в сейме Юлюс Сабатаускас назвал предложение депутата непонятным выпадом. 

«Выходец из Партии труда предлагает упразднить праздник солидарности трудящихся людей, то есть день всех людей, живущих своим трудом, который символизирует их право на труд, право на отдых, и вообще все социальные гарантии, которые были добыты усилиями многих поколений. Многие страны отмечают этот день», – отметил социал-демократ.

Ранее Первое мая не раз пытались исключить из списка праздничных дней, но это предложение никогда не получало должной поддержки. 

BNS

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